Действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги признаны незаконными

Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

«Мы выиграли суд. Монополия УЕФА закончилась. Футбол свободен. Клубам теперь не угрожают санкции, они могут сами определять свое будущее», — приводит слова гендиректора Суперлиги Бернда Райхарта А22.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.