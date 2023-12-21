«МЮ», «Бавария», «Атлетико» и «Севилья» объявили об отказе от участия в Суперлиге

Европейские топ-клубы выпустили заявления об отказе от участия в Суперлиге.

Против выступления в потенциальном турнире на данный момент уже выступили «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Атлетико» и «Севилья».

«Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему полностью привержены участию в турнирах УЕФА и позитивному сотрудничеству с УЕФА, Премьер-лигой и другими клубами в целях дальнейшего развития европейской игры», — сказано в заявлении «МЮ».

«Совершенно очевидно: дверь в Суперлигу для «Баварии» остается закрытой. Такое соревнование будет представлять собой атаку на важность национальных лиг и стабильность европейского футбола», — объявила «Бавария».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.