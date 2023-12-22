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«Жирона» не сможет играть в Лиге чемпионов вместе с «Манчестер Сити»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Жирона».
Фото Global Look Press

«Жирона» не сможет играть в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне, сообщает Curiosidades Europa.

«Жирона» и «Манчестер Сити» принадлежат холдингу City Football Group. По регламенту УЕФА в Лиге чемпионов не могут участвовать команды, имеющие одинаковых владельцев. City Football Group принадлежат 12 клубов. Среди европейских команд, кроме «Жироны» и «Сити», в компанию входят итальянский «Палермо», французскии «Труа» и «Ломмел» из Бельгии.

«Жирона» с 45 очками занимает второе место в ла лиге. «Манчестер Сити» с 34 очками после 17 туров находится на 4-й позиции в АПЛ.

ФК Жирона
ФК Манчестер Сити
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