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Энрике — об ответном матче с «Боруссией»: «ПСЖ» должен сыграть так же, как и в первой встрече»

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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

В первой встрече парижский клуб потерпел выездное поражение со счетом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «шмелей» Никлас Фюллькруг.

«Мы победим. Это единственная фраза на французском, которую я знаю. Идея состоит в том, чтобы сыграть так же, как в первом матче. Наша цель — выйти в финал. И для этого мы должны быть лучше такой выдающейся команды, как дортмундская «Боруссия», — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.

 
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Ответная игра пройдет во вторник, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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