Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол, выставив стену перед своими воротами»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1, 0:0) по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

«У «Атлетико» слишком высокий статус, чтобы нас что-то могло обидеть, — приводит слова Сересо Marca. — В итоге все увидели, что доисторический футбол может использовать любой клуб. «Атлетико» показал хорошую игру, атаковал, а «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол, выставив стену перед своими воротами, чтобы не пропустить. Они исключительно оборонялись. За весь второй тайм у «Сити» был всего один удар в створ».

Напомним, что после первой встречи главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, говоря об игре «Атлетико», сказал: «Сегодня, и через сто тысяч лет будет сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0».