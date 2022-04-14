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Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол, выставив стену перед своими воротами»

Президент «Атлетико» назвал доисторическим футбол «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов
Давид Хачатрян
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Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1, 0:0) по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

«У «Атлетико» слишком высокий статус, чтобы нас что-то могло обидеть, — приводит слова Сересо Marca. — В итоге все увидели, что доисторический футбол может использовать любой клуб. «Атлетико» показал хорошую игру, атаковал, а «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол, выставив стену перед своими воротами, чтобы не пропустить. Они исключительно оборонялись. За весь второй тайм у «Сити» был всего один удар в створ».

Напомним, что после первой встречи главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, говоря об игре «Атлетико», сказал: «Сегодня, и через сто тысяч лет будет сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0».

В полуфинале Лиги чемпионов «Сити» сыграет с «Реалом».

Источник: https://www.marca.com/radio/2022/04/14/6257de61e2704e3c668b458a.html
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