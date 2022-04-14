Жота получил сильный ушиб в матче с «Бенфикой», но должен успеть восстановиться к игре с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии футболистов команды после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:3).

«Диогу получил сильный ушиб в первом тайме, у Салаха все в порядке. Я общался с двумя физиотерапевтами, они сказали, что у Мохамеда все хорошо. В данный момент все должны быть в порядке и готовы к матчу с «Манчестер Сити» в Кубке Англии», — сказал на пресс-конференции Клопп.

«Ливерпуль» обыграл «Бенфику» по сумме двух встреч со счетом 6:4 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Вильярреалом».

16 апреля «Ливерпулю» предстоит игра с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.