Гвардиола о победе над «Атлетико»: «И сегодня, и через сто тысяч лет будет сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Очень равный и очень сложный матч, — приводит слова Гвардиолы Marca со ссылкой на Movistar. — «Атлетико» — мастера защищаться всей командой, это непросто. Мы не давали им убегать в атаки и были терпеливы».

По словам тренера, он ожидал, что мадридская команда будет играть по схеме 5-3-2, но потом соперник адаптировался и начал играть 5-5-0.

«И сегодня, и в доисторические времена, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0, потому что свободного пространства нет. Они сильные, мы маленькие и легкие. Это вопрос терпения. Чувствую, что ответная игра будет похож на то, как команды играли после забитого мяча. Это был очень равная встреча. Мы извлечем уроки из сегодняшнего матча, постараемся стать немного лучше», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Единственный гол в игре на 70-й минуте забил де Брейне. Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.