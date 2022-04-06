Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:45

Гвардиола о победе над «Атлетико»: «И сегодня, и через сто тысяч лет будет сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0»

Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Атлетико»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Очень равный и очень сложный матч, — приводит слова Гвардиолы Marca со ссылкой на Movistar. — «Атлетико» — мастера защищаться всей командой, это непросто. Мы не давали им убегать в атаки и были терпеливы».

По словам тренера, он ожидал, что мадридская команда будет играть по схеме 5-3-2, но потом соперник адаптировался и начал играть 5-5-0.

«И сегодня, и в доисторические времена, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0, потому что свободного пространства нет. Они сильные, мы маленькие и легкие. Это вопрос терпения. Чувствую, что ответная игра будет похож на то, как команды играли после забитого мяча. Это был очень равная встреча. Мы извлечем уроки из сегодняшнего матча, постараемся стать немного лучше», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Единственный гол в игре на 70-й минуте забил де Брейне. Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Источник: https://www.marca.com/futbol/champions-league/m-city-atletico-directo/2022/04/05/01_0103_20220405_43_175.html
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы помогли ему стать мучеником». Карлсен раскритиковал ФИДЕ за дисквалификацию Карякина
«Пес» и «Киска». Как и почему Петр Ян и Стерлинг обзывают друг друга пред боем года в UFC
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
«Бенфика» — «Ливерпуль»: видеообзор матча Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» — «Атлетико»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Де Брейне о победе «Сити» над «Атлетико»: «Они играли впятером в защите и впятером в полузащите»
Де Брейне разбил стену Симеоне. «Сити» обыграл «Атлетико»
Облак: «Счет все еще оставляет «Атлетико» в игре»
«Ливерпуль» взял свое на классе, но чуть не придумал себе проблемы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Робертсон: «Ливерпуль» доминировал в первом тайме и мог забить «Бенфике» еще пару мячей»

«Ливерпуль» впервые в истории выиграл 8 выездных матчей подряд во всех турнирах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости