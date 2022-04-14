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Сегодня, 12:47

Родриго о 10 полуфиналах «Реала» за 12 последних сезонов Лиги чемпионов: «Это наш уровень»

Давид Хачатрян
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Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал то, что мадридский клуб за последние 12 сезонов 10 раз выходили в полуфинал Лиги чемпионов.
«Это наш уровень, — приводит слова Родриго официальный сайт мадридского клуба. — «Реал» готов бороться как в хорошие, так и в плохие времена. Мы отдаем все силы в каждой игре. Это очень хорошая статистика».

В 1/4 финала турнира «Реал» по итогам двух матчей победил «Челси» (3:1, 2:3). В полуфинале Лиги чемпионов мадридцы встретятся с «Манчестер Сити».

Источник: https://www.realmadrid.com/en/news/2022/04/12/rodrygo-they-key-was-that-we-fought-until-the-end
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