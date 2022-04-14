Родриго о 10 полуфиналах «Реала» за 12 последних сезонов Лиги чемпионов: «Это наш уровень»

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал то, что мадридский клуб за последние 12 сезонов 10 раз выходили в полуфинал Лиги чемпионов.

«Это наш уровень, — приводит слова Родриго официальный сайт мадридского клуба. — «Реал» готов бороться как в хорошие, так и в плохие времена. Мы отдаем все силы в каждой игре. Это очень хорошая статистика».

В 1/4 финала турнира «Реал» по итогам двух матчей победил «Челси» (3:1, 2:3). В полуфинале Лиги чемпионов мадридцы встретятся с «Манчестер Сити».