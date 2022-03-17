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Сегодня, 00:59

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 марта. «Лилль» — «Челси» — 1:2.
Фото Reuters

«Челси» и «Вильярреал» стали участниками 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. В среду, 16 марта, команды одержали победы по сумме двух матчей в 1/8 финала.

Испанский клуб разгромил в ответном матче «Ювентус» (3:0). Первая игра в Испании закончилась ничьей — 1:1.

Английская команда на выезде переиграла «Лилль» (2:1). В первой игре «синие» добились победы (2:0), поэтому по сумме двух матчей прошел дальше «Челси».

Напомним, ранее в четвертьфинал еврокубка вышли «Бенфика», «Атлетико», «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал».

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Лига чемпионов, 1/8 финала: «Лилль» уступил «Челси», «Вильярреал» победил «Ювентус»
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