Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

«Челси» и «Вильярреал» стали участниками 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. В среду, 16 марта, команды одержали победы по сумме двух матчей в 1/8 финала.

Испанский клуб разгромил в ответном матче «Ювентус» (3:0). Первая игра в Испании закончилась ничьей — 1:1.

Английская команда на выезде переиграла «Лилль» (2:1). В первой игре «синие» добились победы (2:0), поэтому по сумме двух матчей прошел дальше «Челси».

Напомним, ранее в четвертьфинал еврокубка вышли «Бенфика», «Атлетико», «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал».

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.