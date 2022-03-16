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Определились шесть участников 1/4 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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15 марта. &amp;quot;Аякс&amp;quot; - &amp;quot;Бенфика&amp;quot; - 0:1.
Фото Twitter

«Атлетико» и «Бенфика» стали участниками 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Во вторник, 15 марта, команды одержали победы по сумме двух матчей в 1/8 финала.

Испанский клуб обыграл в ответном матче «Манчестер Юнайтед» (1:0). Единственный мяч забил Ренан Лоди. Первая игра в Мадриде закончилась ничьей — 1:1.

Португальская команда выиграла у «Аякса» (1:0). В первой игре была ничья (2:2), поэтому по сумме двух матчей прошла дальше «Бенфика».

Напомним, ранее в четвертьфинал еврокубка вышли «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал».

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.

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