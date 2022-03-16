Определились шесть участников 1/4 финала Лиги чемпионов
«Атлетико» и «Бенфика» стали участниками 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Во вторник, 15 марта, команды одержали победы по сумме двух матчей в 1/8 финала.
Испанский клуб обыграл в ответном матче «Манчестер Юнайтед» (1:0). Единственный мяч забил Ренан Лоди. Первая игра в Мадриде закончилась ничьей — 1:1.
Португальская команда выиграла у «Аякса» (1:0). В первой игре была ничья (2:2), поэтому по сумме двух матчей прошла дальше «Бенфика».
Напомним, ранее в четвертьфинал еврокубка вышли «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал».
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.
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