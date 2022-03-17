Амброзини прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Вильярреала»

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Вильярреала» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это стало настоящим разочарованием. «Ювентус» хорошо начал встречу, однако во втором тайме не смог переключить передачу. Решающей оказалась потеря концентрации внимания в тот момент, когда уже казалось, что «Вильяреал» сегодня дожмут», — цитирует пресс-служба УЕФА Амброзини.

В первом матче была зафискирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.