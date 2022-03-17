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Сегодня, 01:16

Амброзини прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Вильярреала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Вильярреала» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это стало настоящим разочарованием. «Ювентус» хорошо начал встречу, однако во втором тайме не смог переключить передачу. Решающей оказалась потеря концентрации внимания в тот момент, когда уже казалось, что «Вильяреал» сегодня дожмут», — цитирует пресс-служба УЕФА Амброзини.

В первом матче была зафискирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:3
Вильярреал
Голы
Морено, 78 (0:1), Пау Торрес, 85 (0:2), Груневелд, 90+2 (0:3)
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Данилу Ругани (Дибала, 79) Артур Рабьо Локателли (Бернардески, 83) Влахович Мората (Кин, 86) Куадрадо
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Эступиньян Орье Парехо (Педраса, 86) Капуэ Тригерос (Коклен, 65) Ло Сельсо (Морено, 74) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 65)
Предупреждения
де Лигт 90’  - 
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033909--juventus-vs-villarreal/
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