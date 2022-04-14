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Сегодня, 13:12

Алиссон: «Левандовски — лучшая «девятка» в мире. У Бензема дела тоже идут очень хорошо»

Алиссон назвал Левандовски лучшим центральным нападающим в мире
Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер ответил на вопрос о том, кто лучший центральный нападающий в мире.

«Левандовски — лучшая «девятка» в мире, — приводит слова Алиссона Calciomercato со ссылкой на Sky Sports. — Но каждая игра отличается от остальных. У Бензема дела тоже идут очень хорошо. А Нуньес в последней встрече «Бенфики» оформил хет-трик. В общем, у многих нападающих все складывается успешно».

Вчера, 13 апреля, «Ливерпуль» сыграл вничью с «Бенфикой» (3:3) и по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. В полуфинале турнира мерсисайдцы встретятся с «Вильярреалом».

Источник: https://www.calciomercato.com/news/alisson-nunez-il-9-piu-forte-al-mondo-e-lewandowski-ma-56483
Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
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