Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер ответил на вопрос о том, кто лучший центральный нападающий в мире.

«Левандовски — лучшая «девятка» в мире, — приводит слова Алиссона Calciomercato со ссылкой на Sky Sports. — Но каждая игра отличается от остальных. У Бензема дела тоже идут очень хорошо. А Нуньес в последней встрече «Бенфики» оформил хет-трик. В общем, у многих нападающих все складывается успешно».

Вчера, 13 апреля, «Ливерпуль» сыграл вничью с «Бенфикой» (3:3) и по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. В полуфинале турнира мерсисайдцы встретятся с «Вильярреалом».