CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу российской спортсменки Камилы Валиевой, сообщает РИА «Новости Спорт».
- Валиева заявила в CAS, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт
- В положительной допинг-пробе Валиевой был обнаружен экдистерон
- CAS объяснил, почему Валиеву дисквалифицировали как взрослую
- В CAS заявили, что Валиева принимала около 60 лекарств и добавок
- РУСАДА не нашло нарушений в действиях окружения тренерского штаба Тутберидзе
- МВД не выявило использования запрещенных веществ после проверки окружения Валиевой
- ВАДА по итогам расследования дало оценку объяснениям Валиевой
- Валиева назвала три версии попадания допинга в ее организм
- ВАДА призывало отстранить Валиеву со дня вынесения приговора, а не задним числом
- В 2020 году у Валиевой было выявлено сердечное заболевание
- Стокгольмская лаборатория нашла допинг в пробе Валиевой 11 января 2022 года
- Дедушка Валиевой не смог предоставить в CAS доказательств покупки триметазидина
- Валиева заявила, что дедушка перестал ей готовить после Олимпиады-2022
- В CAS не выявили факта обмана со стороны Валиевой на Олимпиаде в Пекине
В пятницу, 2 февраля, сообщалось, что CAS может опубликовать мотивировочную часть решения по делу спортсменки, только если стороны разбирательств дадут на это свое согласие. По информации ТАСС, РУСАДА было намерено просить CAS не раскрывать ее.
Ранее стало известно, что бывший член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Илюков выступил экспертом со стороны ВАДА на слушаниях по делу Валиевой в CAS. РИА «Новости» сообщало, что в допинг-пробе 17-летней фигуристки кроме триметазидина обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не являются запрещенными препаратами.
29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.
30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.