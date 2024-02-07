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Допинг

7 февраля, 20:57

ВАДА призывало отстранить Валиеву со дня вынесения приговора, а не задним числом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) требовало, чтобы дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой отсчитывалось со дня вынесения вердикта, сообщается в мотивировочной части приговора Спортивного арбитражного суда (CAS).

«ВАДА заявило, что четырехлетний период дисквалификации должен начаться со дня оглашения решения CAS, и что не было никаких оснований датировать это решение задним числом», — говорится в тексте CAS.

В пятницу, 2 февраля, сообщалось, что CAS может опубликовать мотивировочную часть решения по делу спортсменки, только если стороны разбирательств дадут на это свое согласие. По информации ТАСС, РУСАДА было намерено просить CAS не раскрывать ее.

Ранее стало известно, что бывший член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Илюков выступил экспертом со стороны ВАДА на слушаниях по делу Валиевой в CAS. РИА «Новости» сообщало, что в допинг-пробе 17-летней фигуристки кроме триметазидина обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не являются запрещенными препаратами.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
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