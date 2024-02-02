РУСАДА намерено просить CAS не раскрывать мотивировочную часть решения по делу Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет просить Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранить конфиденциальность мотивировочный части решения по делу фигуристки Камилы Валиевой.

В РУСАДА отметили, что с уважением относятся к правам спортсменов.

«В данном случае мы сделали все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица. Мы получили полный текст решения, юристы с ним знакомятся. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочный части решения», — сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

В пятницу, 2 января, стало известно, что CAS планирует опубликовать мотивировочную часть решения по делу российской фигуристки, если стороны разбирательств согласятся на ее публикацию.

Ранее ТАСС сообщил, что бывший член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Илюков выступил экспертом со стороны ВАДА на слушаниях по делу Валиевой в CAS. РИА Новости информировали, что в допинг-пробе 17-летней фигуристки кроме триметазидина обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не являются зарпещенными препаратами.