Костомаров принял участие в открытии Фестиваля адаптивного хоккея

26 апреля в Сириусе состоялась торжественная Церемония открытия VI Всероссийского Фестиваля адаптивного хоккея — мероприятия для юных спортсменов с инвалидностью.

На церемонии ребятам показали театрализованное представление, после чего со сцены их поприветствовали почетные гости мероприятия, в числе которых генеральный секретарь Паралимпийского комитета России и Президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Строкин, глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин, президент Федерации адаптивного хоккея Анастасия Барадачева, а также олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров.

«Здорово, что Фестиваль адаптивного хоккея проходит уже шестой раз, — сказал Костомаров. — Это действительно огромный праздник для ребят-хоккеистов, которые принимают в нем участие, и их родителей. Это фантастическое место, где проходила Олимпиада 2014 года, в одном из лучших курортных городов нашей страны. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья это не только праздник, но и огромный толчок, чтобы стремиться к чему-то, двигаться дальше, преодолевая все трудности, также, как и для их родителей».

В Фестивале адаптивного хоккея — принимают участие боле 1000 юных игроков. Во время турниров состоится 157 матчей в четырех разных дисциплинах: следж-хоккей и следж-хоккей «3x3» для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, специальный хоккей для ребят с особенностями развития интеллекта и хоккей для незрячих и слабовидящих.

Игры проходят на ледовых аренах Федеральной территории Сириус: «Льдинка», «Снежинка», «Айсберг» (главная и тренировочная арены) и «Шайба». Мероприятие продлится до 30 апреля.