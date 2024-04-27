Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:20

Костомаров принял участие в открытии Фестиваля адаптивного хоккея

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

26 апреля в Сириусе состоялась торжественная Церемония открытия VI Всероссийского Фестиваля адаптивного хоккея — мероприятия для юных спортсменов с инвалидностью.

На церемонии ребятам показали театрализованное представление, после чего со сцены их поприветствовали почетные гости мероприятия, в числе которых генеральный секретарь Паралимпийского комитета России и Президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Строкин, глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин, президент Федерации адаптивного хоккея Анастасия Барадачева, а также олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров.

«Здорово, что Фестиваль адаптивного хоккея проходит уже шестой раз, — сказал Костомаров. —  Это действительно огромный праздник для ребят-хоккеистов, которые принимают в нем участие, и их родителей. Это фантастическое место, где проходила Олимпиада 2014 года, в одном из лучших курортных городов нашей страны. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья это не только праздник, но и огромный толчок, чтобы стремиться к чему-то, двигаться дальше, преодолевая все трудности, также, как и для их родителей».

В Фестивале адаптивного хоккея — принимают участие боле 1000 юных игроков. Во время турниров состоится 157 матчей в четырех разных дисциплинах: следж-хоккей и следж-хоккей «3x3» для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, специальный хоккей для ребят с особенностями развития интеллекта и хоккей для незрячих и слабовидящих.

Игры проходят на ледовых аренах Федеральной территории Сириус: «Льдинка», «Снежинка», «Айсберг» (главная и тренировочная арены) и «Шайба». Мероприятие продлится до 30 апреля.

0
Читайте также
В МИД Германии прокомментировали призыв Китая к расследованию теракта на СП
Требование контракта на 2 млрд, месть «Рубину» и цифры самого плохого сезона Семака. Что происходит в «Зените» после поражения
В Дагестане локомотив насмерть сбил шедшую вдоль путей девочку
МО РФ сообщило о 35 ударах по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух: «Надо вырезать ВАДА, всю эту гнилую систему, как фурункул»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости