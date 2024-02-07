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7 февраля, 20:08

МВД не выявило использования запрещенных веществ после проверки окружения Валиевой

Руслан Минаев
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Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министерство внутренних дел РФ не нашло фактов склонения или использования запрещенных веществ в окружении российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает РИА «Новости Спорт».

По данным источника, запрос на соответствующую проверку запросило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Ранее ТАСС сообщил, что РУСАДА после собственного расследования не нашло нарушений в действиях окружения тренерского штаба Этери Тутберидзе.

В среду Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Источник: РИА
Фигурное катание
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
РУСАДА
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