В CAS не выявили факта обмана со стороны Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) не выявил факт обмана со стороны российской фигуристки Камилы Валиевой во время участия в чемпионате России и Олимпийских играх в Пекине

«Коллегия установила, что спортсменка не выполнила возложенное на нее бремя доказать отсутствие намеренного решения принимать допинг, но трудно доказать обратное. Арбитры не пришли к выводу, что Валиева является обманщицей или что она прибегла к попытке обмана во время чемпионата России в декабре 2021 года и Олимпийских игр в Пекине», — говорится в мотивирочной части решения CAS.

В заявлении также говорится, что другая сторона не смогла доказать, что Валиева умышленно нарушала антидопинговые правила.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.