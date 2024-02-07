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Допинг

7 февраля, 20:41

Валиева назвала три версии попадания допинга в ее организм

Руслан Минаев
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева выдвинула три версии попадания запрещенного вещества в ее организм.

Как сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS), версиями попадания триметазидина в ее организм были обед у дедушки, загрязненная добавка и саботаж из-за не лучшей организации безопасности на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что в положительной допинг-пробе Валиевой был обнаружен экдистерон.

В среду, 7 февраля, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Из нее стало известно, что допинг оказался в организме фигуристки в результате употребления десерта, который приготовил ее дедушка на доске, на которой ранее измельчал лекарства.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Источник: РИА
Фигурное катание
Камила Валиева
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