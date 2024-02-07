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Допинг

7 февраля, 19:44

В CAS заявили, что Валиева принимала около 60 лекарств и добавок

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В Международном арбитражном суде (CAS) заявили, что российская фигуристка Камила Валиева принимала около 60 лекарств и добавок, информирует РИА «Новости».

Это сообщается в мотивировочной части по делу Валиевой, которую 7 февраля раскрыл CAS.

Отчетный период исследования — с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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