CAS объяснил, почему Валиеву дисквалифицировали как взрослую

В Спортивном арбитражном суде (CAS) рассказали, почему российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали как взрослую спортсменку.

Ранее стало известно, что CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой.

«Поскольку спортсменка не смогла доказать, что она не совершала нарушение антидопинговых правил умышленно, и поскольку критерий «отсутствия существенной вины или халатности» не был соблюден, то, согласно правилам, не было никаких оснований для обращения со спортсменкой иначе, как со взрослой», — сказано в пресс-релизе CAS, который цитирует РИА «Новости».

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.