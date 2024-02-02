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2 февраля, 15:42

Бывший член набсовета РУСАДА был экспертом по делу Валиевой

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Фигуристка Камила Валиева.
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle, бывший член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Илюков выступил экспертом со стороны ВАДА на слушаниях по делу россиянки Камилы Валиевой в CAS.

29 января CAS опубликовал решение по делу спортсменки: фигуристка дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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Илюков заявил, что принятое решение не противоречит его взглядам и ожиданиям. Он также подчеркнул, что не может вдаваться в подробности, которые рассматривались в суде, и может их обсудить только, когда они будут опубликованы.

Ранее в пятницу появилась информация, что CAS может опубликовать мотивировочную часть решения по делу Валиевой на следующей неделе.

Отстранение россиянки отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулированы. Из-за дисквалификации Валиевой ISU переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Илюков являлся независимым экспертом по вопросам борьбы с допингом РУСАДА, которого рекомендовало ВАДА. Он покинул эту должность 26 февраля 2022 года. Ранее он работал с хоккеистами и представителями зимних видов спорта олимпийской сборной Финляндии, являлся медицинским экспертом Эстонского антидопингового агентства.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
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