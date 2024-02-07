РУСАДА не нашло нарушений в действиях окружения тренерского штаба Тутберидзе

Следственный департамент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после расследования не нашел нарушений в действиях окружения тренерского штаба Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС.

В среду Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Тутберидзе впервые прокомментировала вердикт CAS по делу Валиевой. Она посетовала, что антидопинговые службы за два года не смогли установить, как допинг попал в организм фигуристки.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Тутберидзе высказалась по делу Валиевой. В истории фигуристки появилось еще одно обстоятельство