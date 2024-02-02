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Допинг

2 февраля, 13:15

Полное решение CAS по делу Валиевой могут опубликовать на следующей неделе

Руслан Минаев
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать мотивировочную часть решения по делу фигуристки Камилы Валиевой в конце следующей недели, если стороны разбирательств согласятся на ее публикацию.

При этом в пресс-службе CAS отметили, что часть решений может остаться конфиденциальной.

«Рассмотрение займет несколько дней, но не исключено, что решение — либо отредактированное, либо полное — может быть опубликовано к концу следующей недели», — цитирует ТАСС пресс-службу CAS.

Камила Валиева. «Команда адвокатов подвела Валиеву». ВАДА назвало виновных в дисквалификации Камилы

Ранее в МОК заявили, что дело Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения.

29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал россиняку на четыре года.

Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
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