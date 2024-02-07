В положительной допинг-пробе Валиевой был обнаружен экдистерон

В положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен экдистерон, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованную ранее мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

В решении CAS отмечается, что спортсменка не смогла вспомнить, принимала ли экдистерон.

В пятницу, 2 февраля, сообщалось, что CAS может опубликовать мотивировочную часть решения по делу спортсменки, только если стороны разбирательств дадут на это свое согласие. По информации ТАСС, РУСАДА было намерено просить CAS не раскрывать ее.

Ранее стало известно, что бывший член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Илюков выступил экспертом со стороны ВАДА на слушаниях по делу Валиевой в CAS. РИА «Новости» сообщало, что в допинг-пробе 17-летней фигуристки кроме триметазидина обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не являются запрещенными препаратами.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.