Валиева заявила в CAS, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт

Российская фигуристка Камила Валиева в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявила, что запрещенное вещество попало в ее организм через десерт, сообщает РИА «Новости».

По словам 17-летней спортсменки, допинг оказался в ее организме в результате употребления десерта, который приготовил ее дедушка на доске, на которой ранее измельчал лекарства.

Ранее стало известно, что CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.