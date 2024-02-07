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Допинг

7 февраля, 21:53

В 2020 году у Валиевой было выявлено сердечное заболевание

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В 2020 году российской фигуристке Камиле Валиевой был поставлен диагноз «спортивное сердце».

«В конце 2020 года Валиевой поставили диагноз «спортивное сердце» и прописали гипоксен. Некоторое время после этого она каждый месяц проходила медицинское обследование. 4 мая 2021 года обследование показало, что ее сердце вернулось в норму», — говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS).

Камила Валиева. Валиева меняла версии по ходу суда. Что говорится в мотивировочной части решения CAS?

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Источник: https://www.tas-cas.org/en/general-information/index/
Фигурное катание
Камила Валиева
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