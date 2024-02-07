Стокгольмская лаборатория нашла допинг в пробе Валиевой 11 января 2022 года

Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила триметазидин в допинг-пробе российский фигуристки Камилы Валиевой 11 января 2022 года, говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS).

Сообщается, что 11 января лаборатория зафиксировала, что проба А дала положительный результат на триметазидин. 12 января сотрудники взяли еще одну пробу для оценки удельного веса вещества и приступила к процедуре подтверждения пробы А, которая была отклонена 17 января из-за неудовлетворительных результатов контроля качества. 9 января и 20 января были проведены повторные процедуры подтверждения, которые также были отклонены из-за неудовлетворительных результатов контроля качества.

20 января лаборатория приняла решение разработать новый аналитический метод для процедуры подтверждения, который был подтвержден и использован 7 февраля. Лаборатория успешно провела проверку качества и 8 февраля передала Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) информацию о положительном допинг-тесте.

В пятницу, 2 февраля, сообщалось, что CAS может опубликовать мотивировочную часть решения по делу спортсменки, только если стороны разбирательств дадут на это свое согласие. По информации ТАСС, РУСАДА было намерено просить CAS не раскрывать ее.

Ранее стало известно, что бывший член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Илюков выступил экспертом со стороны ВАДА на слушаниях по делу Валиевой в CAS. РИА «Новости» сообщало, что в допинг-пробе 17-летней фигуристки кроме триметазидина обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не являются запрещенными препаратами.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.