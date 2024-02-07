ВАДА по итогам расследования дало оценку объяснениям Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в своих обвинениях посчитало российскую фигуристку Камилу Валиеву «удивительно неосторожной».

Такую оценку организация дала объяснениям спортсменки факта попадания запрещенного вещества в ее допинг-пробу.

«Даже если объяснение дедушки спортсменки принять за чистую моменту, уровень вины Валиевой значителен. Нет никаких доказательств, что она сверяет свои лекарства и добавки с запрещенным списком», — цитирует РИА «Новости Спорт» текст мотивировочной части.

По словам 17-летней спортсменки, допинг оказался в ее организме в результате употребления десерта, который приготовил ее дедушка на доске, на которой ранее измельчал лекарства.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.