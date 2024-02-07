Валиева заявила, что дедушка перестал ей готовить после Олимпиады-2022 в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что ее дедушка Геннадий Соловьев больше не готовил ей после Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Отмечается, что спортсменка проводила много времени с дедушкой из-за его проблем со здоровьем. Это следует из показаний, взятых у Валиевой в июле 2022 года. Фигуристка рассказала, что ее дедушку госпитализировали в марте 2022 года. После Олимпиады в Пекине он больше не готовил для нее пищу.

В среду, 7 февраля, стало известно, что CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Из нее стало известно, что допинг оказался в организме фигуристки в результате употребления десерта, который приготовил ее дедушка на доске, на которой ранее измельчал лекарства.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.