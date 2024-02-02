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2 февраля, 16:11

Экс-член набсовета РУСАДА Илюков оценил вердикт по делу Валиевой

Yle: в допинг-пробе Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle, в допинг-пробе россиянки Камилы Валиевой кроме триметазидина также обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещенных препаратов.

В понедельник 17-летняя фигуристка была дисквалифицирована на четыре года по решению CAS на основании допинг-пробы от 25 декабря 2021 года.

Одним из свидетелей со стороны ВАДА на суде был бывший член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Илюков.

«Решение CAS не противоречит моим взглядам и ожиданиям. Я не могу вдаваться в подробности того, что обсуждалось в суде. Я смогу рассказать о них только тогда, когда будет обнародовано более подробное заявление. Нам придется подождать окончательного и более тщательного решения. В нем перечислены вещества», — сказал Илюков, который покинул наблюдательный совет РУСАДА в феврале 2022 года.

По данным Yle, в пробе Валиевой было обнаружено еще одно незапрещенное ВАДА вещество, которое оказывает анаболическое действие на организм спортсмена.

Ранее в пятницу появилась информация, что CAS может опубликовать мотивировочную часть решения по делу Валиевой на следующей неделе.

Источник: rsport.ria.ru
Камила Валиева
Сергей Илюков
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