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Допинг

7 февраля, 22:30

Дедушка Валиевой не смог предоставить в CAS доказательств покупки триметазидина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой Геннадий Соловьев не смог доказать в Спортивном арбитражном суде (CAS), что ему был необходим триметазидина.

Валиева в CAS заявила, что допинг оказался в ее организме в результате употребления десерта, который приготовил ее дедушка на доске, на которой ранее измельчал лекарства.

«Нет никаких независимых или документальных доказательств, касающихся употребления господином Соловьевым триметазидина до 25 декабря 2021 года — и это несмотря на то, что он заявил, что он принимал триметазидин с 2018 года. Единственными подтверждающими доказательствами в отношении употребления им препарата являются две медицинские карты, датированные мартом 2022 года и декабрем 2022 года, заведенные после того, как 8 февраля 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) уведомил Валиеву об антидопинговом нарушении. До этого времени медицинской карты не существовало», — говорится в мотивировочной части приговора CAS.

Камила Валиева. Валиева меняла версии по ходу суда. Что говорится в мотивировочной части решения CAS?

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Источник: https://www.tas-cas.org/en/general-information/index/
Фигурное катание
Камила Валиева
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