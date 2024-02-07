Дедушка Валиевой не смог предоставить в CAS доказательств покупки триметазидина

Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой Геннадий Соловьев не смог доказать в Спортивном арбитражном суде (CAS), что ему был необходим триметазидина.

Валиева в CAS заявила, что допинг оказался в ее организме в результате употребления десерта, который приготовил ее дедушка на доске, на которой ранее измельчал лекарства.

«Нет никаких независимых или документальных доказательств, касающихся употребления господином Соловьевым триметазидина до 25 декабря 2021 года — и это несмотря на то, что он заявил, что он принимал триметазидин с 2018 года. Единственными подтверждающими доказательствами в отношении употребления им препарата являются две медицинские карты, датированные мартом 2022 года и декабрем 2022 года, заведенные после того, как 8 февраля 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) уведомил Валиеву об антидопинговом нарушении. До этого времени медицинской карты не существовало», — говорится в мотивировочной части приговора CAS.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.