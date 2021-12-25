Ягудин назвал огромными шансы российских фигуристок на олимпийские медали в Пекине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай).

«Шанс на медали есть всегда и у всех. Он либо огромен, как в женском одиночном катании, либо минимален, как в мужском. Прогнозировать что-то, наверное, не стоит. Но фигуристки из других федераций даже близко сейчас не могут соответствовать тому, что было показано нашими девчонками вчера и сегодня», — сказал Ягудин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Олимпийский чемпион также поделился эмоциями от сегодняшнего выступления всех российских фигуристов.

«Я просто счастлив, что, прожив 41 год и имея золотую медаль за плечами, у меня сейчас есть возможность воочию наблюдать за тем, что творят российские спортсмены. Это настоящий праздник для всех нас. Да, это турнир, Олимпийский сезон очень важен, потому что идет отбор на Игры в Пекине. Но для нас это лучший новогодний подарок, который мы все, да и я могли бы получить», — добавил Ягудин.

25 декабря Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, набрав за произвольную программу 193,10 балла, в сумме — 283,48. Второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третья — Анна Щербакова (239,56).

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.