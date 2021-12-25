«Какая-то странная история, как-то все в одни ворота». Бестемьянова удивилась оценкам на чемпионате России
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что судьи не заметили ошибок Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.
«Щербакова сегодня выглядела слабо. И Трусова сделала все, что могла, но сделала недокруты, которые, мне кажется, судьи почему-то не заметили. Вот почему Софья Самоделкина оказалась совершенно не у дел? Девушка прыгнула три четверных прыжка — два из них в каскаде — и проиграла другой девушке-юниорке (Аделии Петросян — прим. «СЭ»), которая прыгнула два четверных прыжка», — сказала Бестемьянова ТАСС.
«Какая-то странная история, как-то все в одни ворота. И еще меня очень удивила история с Елизаветой Туктамышевой. Она должна была сегодня выиграть произвольную программу у Щербаковой, так мне кажется. Она была лучше по элементам», — добавила олимпийская чемпионка.
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sergsteed
а кому на первом передачи посвящают?:wink:вот то-то и оно!
25.12.2021
Странник
Ну у тренера нету спецбонусов, вот поэтому Самоделкину, несмотря на сложнейшую программу, раз за разом засуживают. вот перейдет куда надо и сразу 250+ балов получать начнет...печально.
25.12.2021