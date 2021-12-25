«Какая-то странная история, как-то все в одни ворота». Бестемьянова удивилась оценкам на чемпионате России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что судьи не заметили ошибок Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.

«Щербакова сегодня выглядела слабо. И Трусова сделала все, что могла, но сделала недокруты, которые, мне кажется, судьи почему-то не заметили. Вот почему Софья Самоделкина оказалась совершенно не у дел? Девушка прыгнула три четверных прыжка — два из них в каскаде — и проиграла другой девушке-юниорке (Аделии Петросян — прим. «СЭ»), которая прыгнула два четверных прыжка», — сказала Бестемьянова ТАСС.

«Какая-то странная история, как-то все в одни ворота. И еще меня очень удивила история с Елизаветой Туктамышевой. Она должна была сегодня выиграть произвольную программу у Щербаковой, так мне кажется. Она была лучше по элементам», — добавила олимпийская чемпионка.