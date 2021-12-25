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«Какая-то странная история, как-то все в одни ворота». Бестемьянова удивилась оценкам на чемпионате России

22:49
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что судьи не заметили ошибок Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.

«Щербакова сегодня выглядела слабо. И Трусова сделала все, что могла, но сделала недокруты, которые, мне кажется, судьи почему-то не заметили. Вот почему Софья Самоделкина оказалась совершенно не у дел? Девушка прыгнула три четверных прыжка — два из них в каскаде — и проиграла другой девушке-юниорке (Аделии Петросян — прим. «СЭ»), которая прыгнула два четверных прыжка», — сказала Бестемьянова ТАСС.

«Какая-то странная история, как-то все в одни ворота. И еще меня очень удивила история с Елизаветой Туктамышевой. Она должна была сегодня выиграть произвольную программу у Щербаковой, так мне кажется. Она была лучше по элементам», — добавила олимпийская чемпионка.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13301063

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры


  • sergsteed

    а кому на первом передачи посвящают?:wink:вот то-то и оно!

    25.12.2021

  • Странник

    Ну у тренера нету спецбонусов, вот поэтому Самоделкину, несмотря на сложнейшую программу, раз за разом засуживают. вот перейдет куда надо и сразу 250+ балов получать начнет...печально.

    25.12.2021