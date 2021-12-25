Ягудин: «Это был лучший чемпионат России по накалу страстей и по техническому оснащению»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал «СЭ» результаты произвольной программы девушек на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Меня просто поразила сегодня и вторая, и третья разминка. Вообще, я считаю, что это был лучший чемпионат России по фигурному катанию как по накалу страстей, так и по техническому оснащению. Сегодняшнее выступление девушек стало вишенкой на торте! Одна была лучше другой. Каждый устанавливал свои личные рекорды», — сказал Ягудин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Олимпийский чемпион также поделился мнением по поводу выступлений некоторых спортсменок.

«Не было эффекта «вау» только от одной фигуристки. Поразили и Валиева, и Самоделкина, и Муравьева. Щербакова, пусть и сорвала четверной прыжок, но она настолько выросла в презентации! Саша Трусова — 4 четверных прыжка, Аделия Петросян — 2 четверных риттбергера. Просто все были на уровне. Елизавета Туктамышева сегодня так завела публику! Такого никогда не происходит даже на играх футбольного «Зенита» и хоккейного СКА», — добавил Ягудин.

25 декабря Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, набрав за произвольную программу 193,10 балла, в сумме — 283,48. Второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третья — Анна Щербакова (239,56).