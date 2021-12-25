Как петербургский «Юбилейный» превратился в домашнюю арену Этери Георгиевны.

Чемпионат России. Женщины. Итог

1. Камила Валиева — 283,48

2. Александра Трусова — 248,65

3. Анна Щербакова — 239,56

Как и на прошлом чемпионате России, вечер и утро между короткой и произвольной программами получились едва ли не интереснее, чем сами соревнования. Отбомбились все: Тутберидзе сказала, что Косторная могла ехать на чемпионат России (получается, сама отказалась от борьбы), Рудковская — что балл у Муравьевой украл «Хрустальный», и все это на фоне новых перепалок продюсера с Татьяной Тарасовой. А у нас тут между тем олимпийский отбор прошел в сборную у женщин, друзья. Его результаты наверняка вызовут перепалки, но под ковром. Если что-то, как говорится, уйдет в паблик, я очень удивлюсь.

Борьба за бронзу

И снова третье место в сборной передавали как горячую картошку. Майя Хромых билась за четверные на грани возможностей своего организма, спасла сальхов и сделала чистый тулуп, но упала с тройного риттбергера. Каталась очень тяжело, и было полное ощущение, что Хромых приехала в Петербург не идеально здоровой. После проката произошла странная картина: Хромых заплакала, а Тутберидзе и Глейхенгауз рассмеялись. Может, не стоит этому придавать сакральное значение, но смотрелись два кадра странновато.

Тем не менее Хромых получила высокие 217,18 балла.

Ксения Синицына могла бороться с таким результатом, но при чистых четверных. Она, безусловно, светлая и милая девушка, но таких черт в системе правил нет. А вот низкие прыжки очень даже караются. В том числе природой, которая не позволяет приземлить четверной. Синицына упала с него, затем еще, потом получила дедакшн за перекат музыки. 204 балла. Одного четверного хватило бы для борьбы с Хромых.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Туктамышева получила портрет

Прокат Туктамышевой — это вообще как какой-то мини-рок-концерт или диджей-сет. Лиза сделала два тройных акселя, но потом, по ее же словам, настолько обрадовалась, что схватилась обеими руками за лед. Дедакшна удалось избежать, но Лизе снизили техническую оценку на 5 баллов по сравнению с тем, что горело на экране непосредственно в конце проката — 80 вместо 85. Это очень существенно. Но, кажется, Лиза думала уже про другое. Прямо на льду она получила из рук Алексея Мишина собственный портрет. Затем позировала с ним (и с портретом, и с Мишиным) в микст-зоне. А потом произошло и вовсе веселье:

— Баллы? У меня 224 дома при личном рекорде 233? Э-э... А я думала, у меня лучший результат 221 и я нормально откатала. Хм... Ну это показывает, как хорошо я разбираюсь в фигурном катании. Ладно, я довольна тем, как откаталась, атмосферой во дворце.

Туктамышева воспользовалась подарком Хромых, но 224,10 — совсем не домашние баллы даже без одного тройного акселя и с ошибками в произвольной. О чем говорить — бороться с Трусовой она не могла.

Команда Тутберидзе прошлась катком по катку

До феноменального проката Трусовой как бы между делом впервые в истории на «плюс» четверной риттбергер прыгнула Аделия Петросян. И даже два, один в каскаде. Туктамышеву она обогнала, но для олимпийского отбора это не имело значения: Петросян — юниорка. 234 балла.

А дальше вышла Трусова. На фоне огромного баннера с цитатой из «Круэллы» на английском языке (но со шрифтом в цвета российского флага), со всем этим многонедельным ожиданием в неведении. И она выдала прокат, которого давно не было. Четверных было на один больше, чем год назад. От Туктамышевой — почти 25 баллов. GOE, конечно, Трусова получала совсем не такие, как при Плющенко. Надбавки за неидеальные выезды по +3 и больше. Но, наверное, это лишь мелочи и лай собак (не ее пяти псов, разумеется) у каравана, скажут ее поклонники. И даже поспорить будет сложно.

Параллельно камера выхватывала стоящих у бортика в новогодних свитерах Диану Дэвис и Глеба Смолкина, Максима Транькова, Евгению Медведеву и Алину Загитову. Согласитесь, необычный набор. Объединяет их одно слово — Team Tutberidze. Последних двух, напомню, Этери Георгиевна жестко прижала в последнем нашумевшем интервью.

Но это был праздник Тутберидзе и для Тутберидзе. В конце концов, Туктамышевой вручили собственный портрет на льду. Вполне достаточная замена путевки на Олимпиаду, тем более что у Алексея Николаевича есть еще Коляда и в подвешенном состоянии Семененко.

Самоделкина за три чистых четверных получила меньше Петросян. Затем под Аделию улетела вроде как компонентная Муравьева.

Щербакова не выиграла у Туктамышевой. Но едет на Олимпиаду

А еще чуть позже оказалось, что главная битва у Туктамышевой была не с Трусовой, а с Щербаковой. И Анна эту битву, вообще говоря, не выиграла. Главный прыжок, четверной флип, она уронила. Лутц+риттбергер был не идеален. Жанр оперативного текста не предполагает подробнейшего разбора каждого элемента, но когда один человек прыгает два тройных акселя, а другой без ультра-си и между ними 15 баллов — это вызывает огромные вопросы. Разумеется, риторические. Да, может быть, Анна должна быть выше Лизы за счет непрыжковых элементов и разных других деталей. Но действительно ли должно быть именно 15 баллов?

Валиева уже давно в космосе и из него не возвращалась. Судьи обеспечили дозаправку в воздухе и на этот раз. 283,78 в сумме за чистейший прокат. Давно вы видели GOE за четверной сальхов +4,04? Возможно, последний раз на прошлом чемпионате России у Щербаковой. К самой Камиле вопросов нет — она выдает максимум за максимумом. Но инфляция потрясающая. Российской экономике и не снилось.

Болельщики радовались прокату настолько, что обстреляли саму Тутберидзе мягкими игрушками. Одна из них прилетела тренеру в плечо. Закрывать женщину бросился Сергей Дудаков.

Завтра — заключительный акт спектакля. Объявят состав на чемпионат Европы. А не отправить ли нам в Таллин и Туктамышеву, и Щербакову? Чтобы они определили сильнейшую среди международных судей?