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В ФФККР объяснили изменение баллов Муравьевой после оглашения результатов

22:14
Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган прокомментировал изменение баллов Софьи Муравьевой в протоколе после оглашения результатов короткой программы на чемпионате России.

«Изменения в протоколе после оглашения результатов? Все сделано в соответствии с правилами. Рефери нажал на кнопку, а это не ввелось. Это называется — ошибка ввода данных», — сказал Коган «СЭ».

Из результата Муравьевой 81,87 балла вычли один балл за задержку старта. Она переместилась со второй позиции на третью.

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Артем Бухаев все материалы автора
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