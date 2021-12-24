В ФФККР объяснили изменение баллов Муравьевой после оглашения результатов
22:14
Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган прокомментировал изменение баллов Софьи Муравьевой в протоколе после оглашения результатов короткой программы на чемпионате России.
«Изменения в протоколе после оглашения результатов? Все сделано в соответствии с правилами. Рефери нажал на кнопку, а это не ввелось. Это называется — ошибка ввода данных», — сказал Коган «СЭ».
Из результата Муравьевой 81,87 балла вычли один балл за задержку старта. Она переместилась со второй позиции на третью.
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