В ФФККР объяснили изменение баллов Муравьевой после оглашения результатов

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган прокомментировал изменение баллов Софьи Муравьевой в протоколе после оглашения результатов короткой программы на чемпионате России.

«Изменения в протоколе после оглашения результатов? Все сделано в соответствии с правилами. Рефери нажал на кнопку, а это не ввелось. Это называется — ошибка ввода данных», — сказал Коган «СЭ».

Из результата Муравьевой 81,87 балла вычли один балл за задержку старта. Она переместилась со второй позиции на третью.