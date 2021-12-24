У ученицы Плющенко отобрали второе место в короткой программе на чемпионате России

Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева лишена второго места в короткой программе женщин на чемпионате России. Из ее результата 81,87 балла вычли один балл за задержку старта.

Таким образом, она опустилась в таблице под Анну Щербакову (81,46 балла).

Отметим, что, как правило, такие решения принимаются еще до подведения официальных итогов, а после публикации протокола могут исправляться лишь непосредственно математические ошибки.

Фигурист обязан встать в стартовую позу за 30 секунд после объявления своей фамилии.