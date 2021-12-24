Тарасова назвала верным решение о снятии балла за короткую программу у Муравьевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала изменение баллов Софьи Муравьевой в протоколе после оглашения результатов короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«По правилам же сняли балл у Муравьевой. Возможно делать по всякому: пересматривать результаты как во время подсчета, так и после. Лучше же это сделать, чем этого не делать. Правильно, что теперь Щербакова занимает второе место», — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Из результата Муравьевой 81,87 балла вычли один балл за задержку старта. Она переместилась со второй позиции на третью.