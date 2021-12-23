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Ученик Тутберидзе занял последнее место в короткой программе чемпионата России

15:50
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Фигурист Егор Рухин занял последнее, 18-е место в короткой программе на чемпионате России среди мужчин. 17-летний спортсмен набрал 64,85 балла.

Рухин ушел из команды Тутберидзе в ЦСКА в прошлом сезоне, но в нынешнем вернулся. На прокат его выводили Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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