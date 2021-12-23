Ученик Тутберидзе занял последнее место в короткой программе чемпионата России

Фигурист Егор Рухин занял последнее, 18-е место в короткой программе на чемпионате России среди мужчин. 17-летний спортсмен набрал 64,85 балла.

Рухин ушел из команды Тутберидзе в ЦСКА в прошлом сезоне, но в нынешнем вернулся. На прокат его выводили Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.