Чемпионат России: порядок выхода на лед женщин в короткой программе
08:00
24 декабря в Санкт-Петербурге стартует женский турнир на чемпионате России по фигурному катанию. Женщины представят короткие программы.
Начало — 18.20 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала, Первый канал (с 19.40)
Порядок выхода на лед:
Первая разминка
1 — Валиева
2 — Шульская
3 — Петросян
4 — Яметова
5 — Самоделкина
6 — Трусова
7 — Гущина
Вторая разминка
8 — Свириденко
9 — Муравьёва
10 — Щербакова
11 — Туктамышева
12 — Самодурова
Третья разминка
13 — Зинина
14 — Морозова
15 — Хромых
16 — Синицына
17 — Онищенко
18 — Петеримова
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю