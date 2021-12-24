Чемпионат России: порядок выхода на лед женщин в короткой программе

24 декабря в Санкт-Петербурге стартует женский турнир на чемпионате России по фигурному катанию. Женщины представят короткие программы.

Начало — 18.20 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала, Первый канал (с 19.40)

Порядок выхода на лед:

Первая разминка

1 — Валиева

2 — Шульская

3 — Петросян

4 — Яметова

5 — Самоделкина

6 — Трусова

7 — Гущина

Вторая разминка

8 — Свириденко

9 — Муравьёва

10 — Щербакова

11 — Туктамышева

12 — Самодурова

Третья разминка

13 — Зинина

14 — Морозова

15 — Хромых

16 — Синицына

17 — Онищенко

18 — Петеримова

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию