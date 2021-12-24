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Чемпионат России: порядок выхода на лед женщин в короткой программе

08:00
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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24 декабря в Санкт-Петербурге стартует женский турнир на чемпионате России по фигурному катанию. Женщины представят короткие программы.

Начало — 18.20 по московскому времени, прямая трансляция — официальный сайт Первого канала, Первый канал (с 19.40)

Порядок выхода на лед:

Первая разминка

1 — Валиева
2 — Шульская
3 — Петросян
4 — Яметова
5 — Самоделкина
6 — Трусова
7 — Гущина

Вторая разминка

8 — Свириденко
9 — Муравьёва
10 — Щербакова
11 — Туктамышева
12 — Самодурова

Третья разминка

13 — Зинина
14 — Морозова
15 — Хромых
16 — Синицына
17 — Онищенко
18 — Петеримова

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию

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