Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России, Коляда занял 5-е место

Фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За прокат он набрал 98,03 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (97,77), третьим стал Макар Игнатов (95,84).

Михаил Коляда занял пятое место, Александр Самарин — шестой.

Завтра, 24 декабря, мужчины представят произвольную программу. Начало — в 15.15 (мск).

Фигурное катание

Санкт-Петербург (Россия)

Чемпионат России

Мужчины

Короткая программа

1. Евгений Семененко (Россия) — 98.03

2. Марк Кондратюк (Россия) — 97.77

3. Макар Игнатов (Россия) — 95.84

4. Алексей Ерохов (Россия) — 95.24

5. Михаил Коляда (Россия) — 94.26

6. Александр Самарин (Россия) — 94.23

7. Петр Гуменник (Россия) — 91.04

8. Андрей Мозалев (Россия) — 90.98

9. Артур Даниелян (Россия) — 87.74

10. Артем Ковалев (Россия) — 87.14

11. Глеб Лутфуллин (Россия) — 86.87

12. Дмитрий Алиев (Россия) — 86.40

13. Илья Яблоков (Россия) — 85.40

14. Роман Савосин (Россия) — 82.64

15. Владислав Дикиджи (Россия) — 82.24

16. Кирилл Сарновский (Россия) — 80.31

17. Андрей Анисимов (Россия) — 65.34

18. Егор Рухин (Россия) — 64.85