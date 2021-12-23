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Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России, Коляда занял 5-е место

15:48
Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За прокат он набрал 98,03 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (97,77), третьим стал Макар Игнатов (95,84).

Михаил Коляда занял пятое место, Александр Самарин — шестой.

Завтра, 24 декабря, мужчины представят произвольную программу. Начало — в 15.15 (мск).

Фигурное катание
Санкт-Петербург (Россия)
Чемпионат России
Мужчины
Короткая программа

1. Евгений Семененко (Россия) — 98.03
2. Марк Кондратюк (Россия) — 97.77
3. Макар Игнатов (Россия) — 95.84
4. Алексей Ерохов (Россия) — 95.24
5. Михаил Коляда (Россия) — 94.26
6. Александр Самарин (Россия) — 94.23
7. Петр Гуменник (Россия) — 91.04
8. Андрей Мозалев (Россия) — 90.98
9. Артур Даниелян (Россия) — 87.74
10. Артем Ковалев (Россия) — 87.14
11. Глеб Лутфуллин (Россия) — 86.87
12. Дмитрий Алиев (Россия) — 86.40
13. Илья Яблоков (Россия) — 85.40
14. Роман Савосин (Россия) — 82.64
15. Владислав Дикиджи (Россия) — 82.24
16. Кирилл Сарновский (Россия) — 80.31
17. Андрей Анисимов (Россия) — 65.34
18. Егор Рухин (Россия) — 64.85

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Виктория Кравченко все материалы автора
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