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Семененко ушел от ответа на вопрос о состоянии здоровья

15:27
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Российский фигурист Евгений Семененко не стал отвечать на вопрос о состоянии здоровья. За короткую программу на чемпионате России он набрал 98,03 балла и занимает промежуточное первое место.

«Спасибо публике. Была огромнейшая поддержка. Спасибо, что посещаете этот турнир и предыдущие соревнования. Что со здоровьем? Я настраиваюсь на произвольную», — сказал Семененко.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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