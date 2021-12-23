Семененко ушел от ответа на вопрос о состоянии здоровья

Российский фигурист Евгений Семененко не стал отвечать на вопрос о состоянии здоровья. За короткую программу на чемпионате России он набрал 98,03 балла и занимает промежуточное первое место.

«Спасибо публике. Была огромнейшая поддержка. Спасибо, что посещаете этот турнир и предыдущие соревнования. Что со здоровьем? Я настраиваюсь на произвольную», — сказал Семененко.