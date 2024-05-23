Тюкавин восстановился к матчу с «Краснодаром», нападающий сможет выйти на поле

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

«Он тренируется в общей группе. Физически и морально он готов играть. Если они выиграют золотые медали, то все вообще будет великолепно», — сказал Сафонов «СЭ».

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин отыграл 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Игра 30-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром» состоится в субботу, 25 мая. Начало — в 16.30 мск.

(Константин Передерий)