Кондратюк назвал кровь на чемпионате России «эксклюзивным случаем»
15:13
Российский фигурист Марк Кондратюк после короткой программы чемпионата России (97,78 балла) прокомментировал травму партнера по ЦСКА Александра Самарина, который рассек в кровь подбородок.
«Я не успел поговорить с Сашей, в чем там дело. Вообще, кровь на тренировках у нас редко случается. Так что это такой, эксклюзивный случай», — сказал Кондратюк.
«Рассек, стяжками стянули». Самарин рассказал о травме, полученной после падения на чемпионате России
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