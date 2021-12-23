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Кондратюк назвал кровь на чемпионате России «эксклюзивным случаем»

15:13
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Российский фигурист Марк Кондратюк после короткой программы чемпионата России (97,78 балла) прокомментировал травму партнера по ЦСКА Александра Самарина, который рассек в кровь подбородок.

«Я не успел поговорить с Сашей, в чем там дело. Вообще, кровь на тренировках у нас редко случается. Так что это такой, эксклюзивный случай», — сказал Кондратюк.

«Рассек, стяжками стянули». Самарин рассказал о травме, полученной после падения на чемпионате России

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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