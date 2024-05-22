Источник: «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу Сафонова

«Краснодар» и «ПСЖ» близки к согласованию трансфера голкипера Матвея Сафонова, сообщает «Чемпионат». Стороны ведут переговоры уже несколько недель.

«За последние дни стороны приблизились к трансферу, но еще ничего не согласовано», — сообщил источник «Чемпионата».

В июне истекает контракт Кейлора Наваса с «ПСЖ». В связи с этим французский клуб рассматривает Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. В сборной России за все время на его счету 13 матчей. Его трансферная стоимость игрока — 18 миллионов евро.

По итогам сезона-2023/24 «ПСЖ» в 12-й раз стал чемпионом Франции, что является рекордом лиги 1. Команду на данный момент возглавляет испанский специалист Луис Энрике.