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«Ошибок допускать нельзя — тебя сразу начинают обсуждать». Валиева рассказала, что думает о своей популярности

Валиева рассказала, что думает о своей популярности
21:13
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева поделилась мнением о своей популярности в фигурном катании.

«Чувствуется, что нельзя допускать ошибки. Никто не смотрит на возраст. Если делаешь ошибку, сразу начинают обсуждать. Ты ведешь себя более сдержанной на публике. Но это норма», — сказала Валиева.

Сегодня, 24 декабря Валиева показала лучший результат в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 15-летняя спортсменка набрала 90,38 балла.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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