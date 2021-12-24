Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева поделилась мнением о своей популярности в фигурном катании.

«Чувствуется, что нельзя допускать ошибки. Никто не смотрит на возраст. Если делаешь ошибку, сразу начинают обсуждать. Ты ведешь себя более сдержанной на публике. Но это норма», — сказала Валиева.

Сегодня, 24 декабря Валиева показала лучший результат в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 15-летняя спортсменка набрала 90,38 балла.