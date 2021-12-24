Чемпионка мира Анна Щербакова рассказала, что думает о популярности фигурного катания.

«Каждый твой шаг обсуждается. Это хорошо для нашего вида спорта, что он интересен. Есть негативные моменты, но больше положительных», — сказала Щербакова.

После короткой программы Щербакова занимает третье промежуточное место, набрав 81,46 балла.