Щербакова — о популярности фигурного катания: «Каждый твой шаг обсуждается»
21:14
Чемпионка мира Анна Щербакова рассказала, что думает о популярности фигурного катания.
«Каждый твой шаг обсуждается. Это хорошо для нашего вида спорта, что он интересен. Есть негативные моменты, но больше положительных», — сказала Щербакова.
После короткой программы Щербакова занимает третье промежуточное место, набрав 81,46 балла.
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