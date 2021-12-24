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Видео короткой программы Камилы Валиевой, которая лидирует на чемпионате России

21:20
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Камила Валиева выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию.

Фигуристка успешно прыгнула тройной аксель с руками наверх, а также без ошибок исполнила остальные элементы.

За прокат она получила 90.38 балла и занимает первое промежуточное место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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