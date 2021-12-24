Видео короткой программы Камилы Валиевой, которая лидирует на чемпионате России
21:20
Камила Валиева выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию.
Фигуристка успешно прыгнула тройной аксель с руками наверх, а также без ошибок исполнила остальные элементы.
За прокат она получила 90.38 балла и занимает первое промежуточное место.
Читайте также
Мог стать первым чемпионом мира из СССР, но бросил все и уехал в Канаду. История фигуриста Четверухина
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю