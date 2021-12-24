Российский фигурист Петр Гуменник прокомментировал свой прокат на чемпионате страны в Санкт-Петербурге.

— Настроение хорошее, доволен. Чуть-чуть не хватило на акселя. Так часто случается, но по разным причинам. Сегодня очень забилась четырехглавая мышца возле колена, она на выездах сильно напрягается. На акселе мешает. Плохо размялся? Да нет, надо повышать выносливость.

— Может, четверных многовато?

— Четверных маловато. Будет больше.

— Не удивляет такая инфляция в оценках?

— Нет. Это давняя тенденция. Результаты улучшаются. С такими баллами я мог бы Олимпиаду 2014 года выиграть, если бы отобрался. Прогресс не остановить, он даже ускорился.

В среднем оценки выше, чем на других соревнованиях, но я особо не анализировал. Специально не смотрел распечатки после короткой, чтобы не зацикливаться на прошлом.

— Ты хоть знал, на каком месте идешь?

— Посмотрел, на каком месте, чтобы узнать, каким буду выступать.

Гуменник набрал 267,45 балла по итогам короткой и произвольной программ.